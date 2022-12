Denunciar en Colombia no sirve para nada: extranjero víctima de robo en TM

en Colombia no sirve para nada, a propósito del supuesto robo masivo en el sistema el pasado lunes.



En una carta enviada a BLU Radio, Mclean manifestó que hace dos años fue víctima de hurto en la estación de la Avenida Jiménez, sin embargo, al intentar denunciar el hecho en una página de Internet, se encontró que solo se puede para objetos perdidos y no para robos. Lea también: Policía reporta 15 capturas de delincuentes en TransMilenio



Decidió entonces hacerlo en una estación de Policía en la localidad de Usaquén pero el trámite se demoró ocho horas porque solo había una persona atendiendo las denuncias.



Tres meses después de realizar la denuncia, recibió una carta de la Fiscalía que decía que su caso había sido archivado. Lea también: Cargas laborales inciden en inseguridad en TransMilenio: oficial de policía



De esta manera Maclean explica y enumera las razones por las que cree no se han presentado denuncias tras el supuesto robo en Transmilenio en el norte de Bogotá:



-Si encuentra a un policía, ellos no pueden aceptar la denuncia.



-Si va un CAI a presentar la denuncia, no se la reciben.



Cuando finalmente encuentra una estación:



• Solo hay una persona atendiendo las denuncias



• Hay que esperar entre dos y ocho horas para tramitar la denuncia



• Aparentemente solo se puede denunciar un crimen, así el delincuente haya cometido varios contra usted.



-Finalmente, así se haya entregado toda la información, le dicen que su caso ha sido archivado.