Departamentos piden mantener restricción de contratación pero permitir las obras

El presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Amilkar Acosta, recibió con satisfacción el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de enviar un proyecto con mensaje de urgencia al Congreso para eliminar la Ley de Garantías, para que haya ejecución y gasto desde las Alcaldías y administraciones locales sin la actual restricción.



“En su momento, cuando se expidió la ley de garantías, era para evitar que con la reelección presidencial inmediata se pudiera abusar de la posición dominante de aspirar a la reelección frente a otros aspirantes. En la medida en que se elimina la reelección presidencial inmediata, no hace sentido mantener esa Ley de Garantías”, explicó Acosta.



Sin embargo, dijo que será necesaria la vigilancia de los entes de control para que los mandatarios locales no malgasten los recursos públicos.



“Eliminar la Ley de Garantías de alguna manera significa una franquicia para que alcaldes y gobernadores abusen, pero para ello están los organismos de control, está la Procuraduría, la Contraloría General de la Nación y las contralorías departamentales”, explicó.



Finalmente, aseguró que desde la Federación de Departamentos proponen mantener las restricciones de la Ley de Garantías para las contrataciones, pero no que se congele la posibilidad de adelantar obras.