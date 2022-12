Deportólogo de Cristiano y Messi plantea los tres escenarios para Falcao

Lionel Messi y otras estrellas del fútbol europeo- aseguró que lo sucedido con el delantero colombiano da la sensación de que es “una lesión de ligamentos cruzados porque se ve que la rodilla va más allá del arco normal de movilidad”.

Publicidad

“Si tendría que apostar podría decir que la lesión afectó al cruzado, son lesiones que requieren intervenciones agresivas. Pienso que de aquí a junio, si es cruzado, es muy difícil que se recupere, por no decir imposible”, afirmó el experto.

Luego de conocerse que el futbolista del Mónaco viajó hasta Porto para iniciar su recuperación, Álvarez dijo que sirve más estar con un médico de confianza, pues se ha dicho que Falcao iniciará su tratamiento con los especialistas de su anterior club, Porto de Portugal.

Publicidad

“Si Falcao confía en su médico eso vale mucho, me parece perfecto que busque al médico que le da seguridad. Creo que siempre hay que tener esperanza, pero si me hablan como experto diría que lo más probable es que no estará en el Mundial”, manifestó.

Publicidad

“El escenario más leve para Falcao podría ser un esguince de ligamento lateral interno. Evidentemente no le impediría estar en el Mundial”, expuso médico.

“El otro escenario sería que hubiera una lesión de ligamento lateral interno con lesión de menisco pero sin lesión de cruzado (…) esa lesión se alargaría un poquito más pero todavía podríamos estar en plazos de que el jugador se recupere antes del mundial”, puntualizó.

Publicidad

“Hay que poner velas para decir que no sea cruzado”, finalizó.