Desde ahora los niños podrán usar falda en las escuelas de Puerto Rico

escuelas públicas de la isla que permite que estudiantes de cualquier edad elijan si desean utilizar pantalón o falda al interior de las aulas.

"Lo que el artículo dice en el punto número 9 es que no se impondrá la utilización de una pieza particular de ropa a estudiantes que no se sientan cómodos con la misma por su orientación sexual o por su identidad de género. El DE tiene la función primaria de atender el proceso de aprendizaje y no es participe del maltrato emocional que esto pueda generar", señaló Román.

La medida ha desatado toda una polémica entre los boricuas, sin embargo “la ley estipula que el DE no puede discriminar bajo ninguna circunstancia, con ningún estudiante por religión o identidad de género", dijo Román, en entrevista con la emisora local WKAQ 580.