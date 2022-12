Desde hace 8 años mueren animales en Casanare por sequía, revela MinAmbiente

actuaba a tiempo en el departamento de Casanare, pero que estas no fueron acatadas.

“Nosotros sí levantamos todas las alertas. Nosotros emitimos hasta cinco boletines al día desde diciembre a la región, no solamente al Casanare sino también a Arauca y a todas las regiones del país, pero estas no se acataron”, indicó Sarmiento.

Sarmiento indicó que la tragedia que está sucediendo en el departamento no es de hoy “sino que viene sucediendo desde hace 8 años”.

La funcionaria, que viajará este jueves a Yopal para analizar la crisis que vive el departamento, dijo que sectores como los arroceros continuaron canalizando el agua para sus cultivos.

Agregó que se revisarán las concesiones a empresas petroleras para utilizar el agua y que específicamente se verá si cumplieron con los términos de las mismas.

“Le pedimos a la subdirectora de la corporación que me diera un balance de los permisos que tiene de la captación de agua para lo que no sea indispensable”, acotó al recordar que este tipo de tragedia no es nueva, ya que hace 8 años hubo una de las mismas proporciones.