Desde que uno llega a Chocó ve la inversión del Gobierno: gerente Plan Pazcífico

En medio del paro cívico que se adelanta el Chocó, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, indicó que a esta región se le han invertido 7 billones de pesos en diferentes proyectos, sin embargo, los motivos de la movilización son por falta de inversión en hospitales, conexión eléctrica, infraestructura y vías, entre otros.



Al respecto, Luis Alfonso Escobar, gerente del plan Somos Pazcífico, aseguró que la efectivamente la inversión se ha realizado en varios frentes y señaló que ningún gobierno ha invertido tanto dinero en esta región como el actual.



“Tenemos un Sena digno, y yo que soy un hombre del Pacifico, en esta región no se ve ningún construcción tan digna como esta, viviendas gratuitas, megacolegios, el parque Manuel Mosquera, el dragado del río Atrato, además de eso hay que pensar en la legislatura ha permitido que la ley de regalías de más recursos adicionales para el departamento”, dijo Escobar.



El funcionario señaló que frente a la crisis de la salud que atraviesa el departamento por la liquidación del hospital San Francisco de Asís, el Gobierno se comprometió a girar 30.000 millones de pesos para garantizar la atención en el Ismael Roldán, hospital de segundo nivel a que fueron trasladados quienes asistían al centro liquidado.



“Hemos avanzado en muchos temas, no solo en salud, también en temas de vías, de agua, la respuesta de lo que viene haciendo este gobierno en los últimos años, hemos planteado el principal compromiso, el tema del hospital y cómo resolver el lío del hospital de segundo nivel, el San Francisco de Asís estaba intervenido (…) se giran 30.000 millones de pesos donde hay un acuerdo que le permita dar soluciones”, aseguró Escobar.



Sobre la intervención del Esmad en las protestas pacíficas que se adelantaron en Quibdó, el funcionario aseguró que fue un acto desafortunado y no fue claro en decir si era o no necesaria su presencia.



“Es un acto desafortunado dentro de las movilizaciones sociales, esperamos que la ciudadanía pueda hacer sus reclamos tranquilos, estamos desde el 11 de agosto en esto”, concluyó.