Desfalco de Reficar equivale a 18 Odebrecht e incluso 12 mil viviendas gratis: fiscal

"Esto equivaldría a 18 Odebrecht. A 12.000 viviendas gratis", dijo el fiscal.



Asimismo reveló que bajo la administración de Glencore, se eligió a la empresa Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) para hacer la ingeniería y la construcción y en 2010, con la salida de Glencore, esa empresa suscribió dos nuevos contratos bajo la modalidad "costos reembolsables", desconociendo la ley.



"Se permite concluir la Fiscalía que cuando se toma la decisión de llevar a cabo el contrato con 100 % capital de Ecopetrol con la modalidad de costos reembolsables, el Estado asumió los riesgos sin que el Conpes o la Ley modificara las premisas de este proyecto, que significa el mayor descalabro financiero de la República", dijo.



En ese sentido, dijo el fiscal, se violó la Ley 812 y el Conpes 3312 y se benefició la empresa CB&I. "Se pasaron por la faja la ley y el Conpes. No era posible que el Estado que asumieramos el riesgo de este proyecto", añadió.



Incluso reveló que se hicieron pagos que afectaron el patrimonio de la Nación por bienes y servicios que no hacía parte de Reficar.



Además de subcontrataciones no autorizados por Reficar, por trabajadores que nunca trabajaron para la refinería, además de pagos de Spa y bebidas para ellos directivos del contrato.



"Un pago de 22.000 dólares de CB&I por bebidas alcoholicas y por SPA. Hubo pagos dos veces por andamios. Pago de beneficios laborales a los que no tenían derecho", dijo.