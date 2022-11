Desmovilizado en Bogotá amenaza con suicidarse si no lo escucha el Gobierno

La Policía y los Bomberos de Bogotá atienden esta situación que se presentó desde las 3:30 de la madrugada, cuando recibieron el reporte de la comunidad de un hombre de aproximadamente 35 años que dice ser desmovilizado y amenaza con lanzarse desde la cúpula de la iglesia del Voto Nacional, en el centro de la capital, si no es escuchado por el Gobierno.

"Sé lo que estoy haciendo, no se las den de héroes conmigo porque me lanzo si no soy escuchado", manifestó el hombre a los bomberos del Grupo Técnico de Recate tras tratar de ser persuadido en un primer acercamiento a través de la máquina escalera de la estación central del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Según las autoridades, el hombre solicita ayuda porque tiene problemas jurídicos y económicos.

El equipo especializado de bomberos aún trata de persuadir al sujeto para que por sus propios medios descienda del techo de la iglesia y no ocurra una tragedia.