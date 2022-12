Después de tres años, Ómar Figueroa sigue sin poder colaborar con la justicia

se haya declarado impedida para resolver el principio de oportunidad que este firmó con la Fiscalía General de la Nación dentro del escándalo de la administración irregular de bienes de la DNE.

La jueza argumentó que por tratarse de un tema de connotación nacional ella prefiere apartarse del conocimiento de dicho proceso.

Señaló que según el oficio que entregado por el despacho se evidencia el argumento de "es un caso de connotación nacional" a lo que añadió: “que culpa tengo yo de que a ella le lleguen los casos de InterBolsa, del carrusel de la contratación, y del hacker, son casos totalmente independientes jamás nosotros hemos ejercido ninguna situación indebido sobre la juez y con sorpresa nos encontramos con una dilación más".

Señaló que a la fecha completa cuatro años recluidos en la cárcel de máxima seguridad de La Picota.

"Se me ha frustrado mi vida, estoy dispuesto a reconocer errores si los he cometido pero no con esta tortura lenta de la justicia que la denegación de la justicia también es corrupción", agregó