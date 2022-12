Detenido un hombre en París que "planeaba" atentar contra iglesias

para cometer un atentado contra una o dos iglesias, anunció hoy el ministro francés de Interior, Bernard Cazeneuve.



El sospechoso, un estudiante de informática de 24 años, "proyectaba la comisión inminente de un atentado contra una o dos iglesias" y las fuerzas del orden sabían que tenía planes de viajar a Siria, señaló en una breve comparecencia pública el ministro. Lea también: Detienen a dos mujeres en Nueva York en una investigación por terrorismo



En su vehículo y en su domicilio se encontró "un arsenal" con "armas de guerra", pistolas y munición, así como material informático y telefónico.



El hombre, conocido por su integrismo islámico y con doble nacionalidad francesa y argelina -según los medios franceses-, había sido objeto de vigilancia por los servicios secretos dos veces en 2014 y en 2015, pero entonces no se encontró ningún elemento que permitiera la apertura de un procedimiento judicial contra él.



El ministro señaló que la investigación deberá clarificar también su presunta implicación con el asesinato de Aurélie Châtelain, una mujer de 32 años, madre de una niña de 5, que apareció muerta a tiros el domingo en el interior de un coche en llamas en Villejuif, ciudad limítrofe con París. Lea también: No hay forma de equiparar a la fuerza pública con terroristas: MinDefensa



Châtelain era una profesora de gimnasia en paro del norte de Francia que se encontraba en la región de París para realizar un cursillo de pilates.



Según el canal "BFM TV", que citó a fuentes de la investigación, su captura se produjo después de que él mismo llamara a los servicios de urgencia porque estaba herido de bala en una pierna.



Los agentes que acudieron encontraron armas en su coche, y decidieron registrar su domicilio.



La hipótesis que manejan las fuerzas de seguridad, reveló la emisora "France Info", es que el detenido pretendía robar el coche de la asesinada, pero los planes no salieron como preveía, así que la mató y él se hirió por accidente.



Tras quemar el vehículo, decidió regresar a la residencia de estudiantes en París donde vivía, pero al encontrarse malherido llamó a los servicios de socorro.



Según "BFMTV", varias personas del entorno del detenido en Val de Marne, a las afueras de París, han desaparecido cuando iban a ser interrogadas por la policía.



"Nuestro país, como otros países europeos, hace frente a una amenaza terrorista inédita", dijo Cazeneuve en su comparecencia, antes de adelantar que la Fiscalía Antiterrorista ofrecerá informaciones suplementarias.



EFE