“Diálogos de paz ya no volverán a ser iguales”: Centro Democrático

la consecuente suspensión de diálogos

El senador del Centro Democrático Alfredo Rangel aseguró que los diálogos de paz tendrán un cambio drástico después del secuestro del general Alzate.

“Estos diálogos de paz ya no volverán a ser iguales después de este grave acontecimiento que terminó en la suspensión. Colombia no va a entender cómo se suspenden por el secuestro de un general pero no por otros graves hechos. Al Gobierno le llegó la hora de exigir nuevas condiciones”, comentó.

Además arreció sus críticas al mandato de Juan Manuel Santos y dijo que “estos incidentes ocurren porque el Gobierno le ha hecho la concesión a la guerrilla de dialogar en medio del conflicto”.

Martha Lucía Ramírez, excandidata del Partido Conservador, dijo que la crisis del proceso de paz con las Farc era previsible porque “esa negociación no ha tenido condiciones humanitarias”.

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda entregó su posición en relación al reciente secuestro del general Rubén Darío Alzate que puso en riesgo la continuidad de las negociaciones en La Habana.

“Creo que estamos asistiendo al desarrollo de un acuerdo que hubo y es que se negocia en medio de las hostilidades, por supuesto es un hecho que lamentamos ojalá muy pronto las Farc aclare la situación”, dijo.

Cepeda hizo hincapié en que “no compartimos la suspensión del proceso de diálogos que viene dando resultados efectivos, ya las condiciones han madurado para comenzar hablar de des-escalamiento de hostilidades”, concluyó.

Por su parte el senador del Partido Liberal Horacio Serpa, quien históricamente ha tenido relación con los procesos de paz en el país, dijo que la actual crisis de los diálogos con las Farc es “bastante grave porque la forma como se dio tan de repente esta situación junto con los acontecimientos que vienen ocurriendo con asesinato de indígenas, etcétera, hacen la situación bastante complicada”.

“La manera de solucionarlo es que las Farc pongan en libertad a los secuestrados”, agregó.