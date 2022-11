DIH no se puede acoger a pedazos hay que acogerlo en su integridad: Restrepo

En las últimas horas el jefe del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo, hizo referencia al segundo ciclo de conversaciones en Quito, donde se tocará el tema del desescalamiento del Conflicto, y se abordará de lleno el tema del Derecho Internacional Humanitario, donde condena la práctica del secuestro, practica criminal que no ha dejado el ELN.

Precisamente en su cuenta de Twitter dijo:

“El secuestro esta taxativamente prohibido por el artículo 3 como uno de los protocolos I y II de Ginebra de 1949, bases del DIH.”

En otro trino señaló:

“Por tanto, es el DIH - y no el gobierno como equivocadamente dice el ELN- el que impone el mandato de no secuestrar (…) El DIH no se puede acoger a pedazos: hay que acogerlo en su integridad. Tampoco es fruto de negociaciones: obliga per se.”

Precisamente en la segunda ronda de negociación en el mes de Mayo, el Gobierno y la guerrilla del ELN tendrán que incorporar el secuestro como elemento fundamental para la terminación del conflicto, lo cual hace parte del desescalamiento del mismo entre ambas partes.

Eso obliga a que tanto el Gobierno como esa guerrilla discutan sobre la base del Derecho Internacional Humanitario, que implica que las partes en conflicto deban respetar a la población que es ajena a la confrontación.

Esto, a propósito del ataque en la vereda La Cuchilla, jurisdicción del municipio de Caloto, Cauca; donde fue atacada una patrulla militar por parte de integrantes de la compañía Milton Hernández Ortiz, del Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, donde perdió la vida un solado y otro más resulto herido.