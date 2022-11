Dilian Francisca Toro, la apuesta de La U a Gobernación del Valle

En medio de la posesión de la nueva mesa directiva del partido de La U, conformada por el senador Roy Barreras, el representante a la Cámara Berner Zambrano y el presidente del Congreso José David Name, se abordó el tema de lo que serán los avales y las alianzas que podría realizar esta colectividad de cara a las elecciones locales y regionales de octubre de este año.

Publicidad

Frente al tema de los avales, el senador Name anunció que La U “no le entregará avales a ningún precandidato que tenga algún problema o investigación”.

Pese a este anuncio, el copresidente de La U, el senador Roy Barreras, aseguró que la cuestionada exsenadora Dilian Francisca Toro será “una de las mayores apuestas nacionales” del Partido de La U para la Gobernación del Valle del Cauca en la próxima contienda electoral y añadió que “aquellos que piensen que con empezar a denunciar a nuestros candidatos sin ningún fundamento van a despoblar las huestes del partido mayoritario, van a perder el tiempo, porque las denuncias no significan condenas” (Lea también: Agradezco a Roy Barreras pero aún no decido candidatura: Dilian Francisca Toro ).

Publicidad

Dilian Francisca Toro, expresidenta del Congreso, en octubre de 2014 ya se había referido al tema asegurando que “todas las personas en los municipios y en Cali me dicen que sería importante que yo llegara a la Gobernación del Valle y para qué lo voy a negar, a mí me interesa y me parece importante ejercer liderazgo en el Valle del Cauca y poder sacar adelante a nuestro departamento”.

Publicidad

En la actualidad, Toro está siendo investigada por un presunto lavado de activos, hechos por los que estuvo detenida durante cerca de un año en el Centro de Estudios Superiores de la Policía, lugar desde el que siempre insistió en su inocencia.

En el año 2013 recobró su libertad y afirmó que “no sabía que esos predios hace 15 años eran de narcotraficantes, así que han pasado por muchas manos esos predios y la única persona investigada soy yo”.

Publicidad

El pasado 12 de diciembre la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia decretó el auto inhibitorio a favor de la exsenadora Dilian Francisca Toro en la investigación que se adelantaba por presunto fraude electoral.