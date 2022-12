Discurso de Santos en Noruega fue una sesgada puesta en escena de diálogos: Farc

Los puntos de vista expuestos por el presidente Juan Manuel Santos en Noruega, respecto al proceso de paz, fueron una sesgada puesta en escena de lo pactado en los diálogos, según dijo este miércoles alias ‘Joaquín Gómez’. (Lea también: Debate: ¿Realmente ya estamos en la etapa de posconflicto como afirmó Santos? )



“El mencionado discurso está plagado de distorsiones y de mentiras poco piadosas. Desafortunadamente en el escenario noruego volvió Santos sobre la ocurrencia de un loco sionista, Yitzak Rabín, para reiterar que seguirá combatiendo el terrorismo como si no existiera un proceso de paz y que persistirá en la búsqueda de la paz como si no existiera el terrorismo. Decidió así pasar por alto, que está dialogando en La Habana, a través de sus plenipotenciarios, con un movimiento rebelde que tiene una propuesta viable de país que busca superar la miseria, la desigualdad y la exclusión política”, dijo. (Lea también: El hijo del coronel Ruiz y las víctimas nos dan lecciones de paz: Santos )



“Los puntos de vista del mandatario explicando los acuerdos parciales de La Habana son una sesgada puesta en escena de lo pactado. Por ejemplo, en la interpretación de la política antidrogas se induce a señalar a la insurgencia como la responsable del narcotráfico, sólo para ocultar el peso específico que tiene en ese negocio capitalista internacional, el lavado de activos por parte de banqueros corruptos a quienes no se les persigue, y el involucramiento probado del Estado colombiano con la mafia del narcotráfico en las últimas décadas”, indicó. (Lea también: Santos dice que etapa de posconflicto ya comenzó en Colombia )



Alias Joaquín Gómez destacó que el presidente haya dicho que la guerra se ha vuelto obsoleta para definir el conflicto.