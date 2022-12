Distrito no descarta destituir a conductor del SITP que chocó a 14 vehículos

Humberto Gómez, gerente de comunicaciones de TransMilenio, aseguró que avanzan las investigaciones para establecer lo ocurrido en horas de la madrugada de este viernes, cuando un bus se estrelló con 14 vehículos, entre taxis, un particular y una motocicleta. (Lea también: Conductor de bus SITP chocó 9 vehículos por aparente exceso de velocidad )



Según Gómez, la versión del conductor es que no vio un accidente en la vía, lo que provocó que se estrellara.



"La primera versión que tenemos es la del conductor. Dijo que el vehículo se desplazaba sobre la Calle 80 sentido oriente-occidente. Hay un accidente a la bajada del puente, el conductor dice que no vio el accidente y por reaccionar golpea los otros vehículos. La investigación sigue y si hay fallas del operador, saldrá del sistema", dijo Gómez.



El gerente de comunicaciones de TransMilenio señaló que si la investigación arroja alguna irregularidad, el conductor será despedido.