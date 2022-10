Docentes acusados de abusos seguirán en colegios durante investigación: Distrito

Jorge Celis, subsecretario de Educación de Bogotá, se refirió a las 91 investigaciones que hay en curso por los presuntos abusos sexual de profesores a alumnos del distrito.



Según Celis, una vez la Secretaría de Educación tiene conocimiento de una denuncia de este tipo activa un protocolo para restablecer los derechos a los niños que se han visto afectados.



“Reprochamos este tipo de conductas y aplicamos lo que la ley dispone para sancionar a funcionarios públicos, no obstante, tenemos una comunicación fluida con la Fiscalía que es la que nos apoya en estos casos”, dijo Celis.



Al subsecretario se le cuestionó por la no sanción preventiva de los docentes investigados y el traslado a otros centros educativos, y aseguró que para poder separarlos de sus cargos se debe “cumplir un debido proceso” que lleve a tomar esa decisión.



“Debemos seguir un debido proceso y hasta que no se surtan unas investigaciones no podemos surtir una separación, estamos procurando el restablecimiento de los niños y dándole una atención integral en cuanto a lo sicológico y lo médico”, agregó Celis.



El funcionario indicó que en la actualidad hay 26 docentes en etapa de investigación preliminar, 49 en investigación disciplinaria y recolectando pruebas, 7 en etapa de juicio y 9 pendientes notificación de fallo donde ya hubo recolección de pruebas y se tomamos una decisión.



De estos procesos, los 9 docentes que están pendientes de notificación serán retirados de sus cargos y afrontarán las consecuencias legales. Sin embargo, el resto de los profesores investigados siguen dando clases en centros educativos diferentes a en los que se originó la denuncia.



Así mismo, indicó que para “proteger a los niños se activa la ruta para atención de situaciones de presunta violencia sexual”, cuyo objetivo “es buscar que sea protegido por toda la institucionalidad del Estado”, donde se adelanta un trabajo conjunto entre el ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Fiscalía.



