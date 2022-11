Docentes esperan tener nuevo operador de salud a partir del 1 de julio

El gremio de profesores de Colombia espera que el proceso de adjudicación del nuevo operador de su servicio de salud no tenga más retrasos y empiece a funcionar desde el primero de julio del presente año.



Este proceso debió terminar el 31 de enero, pero tras un tercer aplazamiento en la adjudicación, en esta última ocasión por petición de la Procuraduría General, la Federación Colombiana de Educadores (fecode) espera y confía en que al actual operador del servicio de salud no se le extienda el contrato más allá del 30 junio.



“El proceso iba bien, después de la suspensión debemos tener una ampliación con los prestadores actuales de un mes, ahora va hasta el 30 de junio, esperamos que desde el primero de julio, si no hay más impases, y se pueda adjudicar el contrato”, dijo Carlos Rivas, presidente de FECODE.



El próximo 4 de mayo debe retomarse desde la Fiduprevisotra el proceso licitatorio por 5.2 billones y que beneficia a casi 330 mil maestros de Colombia.