Docentes y taxistas, decididos a ir a paro este miércoles

El presidente de Fecode, Carlos Rivas, se refirió en BLU Radio a la convocatoria de paro hecha para los docentes del país.

Publicidad

Para Rivas, el incumplimiento del Gobierno con la actualización salarial y el mejoramiento de las condiciones laborales, es el motivo por el cual los 380.000 profesores del país saldrán a marchar en las diferentes ciudades.

Publicidad

“Arrancamos el paro el próximo jueves 11 con asambleas informativas, el 12 con asambleas con padres de familias y el 15 de mayo celebraremos el día del maestro y el 16 más de 40 mil docentes saldremos a las calles en la gran toma de Bogotá”, dijo Rivas.

Publicidad

El líder sindical señaló que en las diferentes reuniones con el Ministerio de Hacienda el jefe de la cartera, Mauricio Cárdenas, le ha indicado que no hay dinero para atender los reclamos de los profesores, razón por la cual la inversión en el sector se ha visto afectada y por ende la calidad de la educación.

“A este país se lo roban todos los días y no hay plata para la educación, el Ministerio dice que no hay recursos para pagar unos derechos que son adquiridos por los maestros (…) Un gobierno que ha firmado los acuerdos de paz pero que no se sienta con los trabajadores a dilucidar sus temas no funciona”, señaló Rivas.

Publicidad

Taxis también van a paro

Publicidad

El representante de los taxistas, Hugo Ospina, aseguró que el 90 por ciento de los taxistas del país se sumarán al paro programado para este miércoles ante la inconformidad por la gestión del Estado frente al funcionamiento de la aplicación Uber.

Según Ospina, los conductores no bloquearán vías como en paros anteriores, sin embargo, aclaró que marcharán como lo permite la ley, y estarán acompañados por un sector que se movilizará en los vehículos hasta la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad donde radicarán denuncias contra la plataforma tecnológica.

Publicidad

El líder de los taxistas indicó que son falsas las amenazas contra los conductores que decidan trabajar y no participar del paro; además, señaló que no se permitirá la agresión a los conductores que decidan estar al margen de la movilización.