Donald Sterling no es racista, asegura su novia

por primera vez de lo sucedido tras ser publicada una conversación privada entre ambos en las que aparecen los comentarios racistas contra los negros.

Sterling, que fue el que los dijo, ya ha sido inhabilitado de por vida por la NBA y el comisionado Adam Silver también quiere forzarlo a que venda el equipo.

"Ojalá solo le hubiera pagado", comentó Sterling a DuJour.com, refiriéndose a su exnovia, Stiviano, la mujer detrás del audio publicado por TMZ, en el cual Sterling hizo comentarios racistas.

Según el entrevistador, Sterling "expresó remordimiento" por todo lo sucedido.

Stiviano, por su parte habló con la veterana periodista Barbara Walters de la cadena ABC y le dijo que pensaba que Sterling debía pedir "disculpas" por las expresiones que utilizó contra las minorías, pero a la vez defendió que no pensaba que el dueño de los Clippers fuese "racista".

"racista", Stiviano respondió: "No". "En mi corazón no hay esa creencia. Todo lo contrario, a través de sus acciones ha mostrado que no es racista, sino un hombre generoso y amable".

"Creo que las cosas que dice no son lo que él siente. Cualquiera puede decir cualquier cosa en el calor del momento", admitió Stiviano. "Creo que el señor Sterling es de una generación diferente que yo. Creo que fue criado para creer esas cosas.

"Se siente atormentado y emocionalmente traumatizado. Estoy con él en un estado donde quiero ayudarlo, instándole a que reaccione asimismo, pero aún así, creo que él siente que está solo", opinó.

EFE.