Donald Trump expulsó a periodista latino de una rueda de prensa

El precandidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump echó este martes de una conferencia de prensa a un renombrado periodista del canal hispano líder en Estados Unidos y lo mandó a "regresar a Univisión".

El incidente con el presentador bilingüe Jorge Ramos se produjo durante una sesión de preguntas y respuestas retransmitida en directo por varios canales estadounidenses, y marcó el último giro en la extraordinaria candidatura del magnate inmobiliario para las elecciones de 2016.

Ramos ya había chocado con Trump antes de que empezara la carrera presidencial, particularmente sobre temas relacionados con la inmigración y la deportación de las personas que residen en Estados Unidos de manera ilegal.

Cuando Ramos se levantó para hacer a Trump una pregunta sobre migración, el magnate dio la palabra a otro periodista. Cuando Ramos insistió, Trump se irritó.

"Discúlpeme, siéntese, usted no fue llamado. Siéntese", dijo Trump.

"Tengo derecho a hacer una pregunta", replicó Ramos.

"Regrese a Univisión", lanzó Trump antes de que Ramos fuera expulsado de la sala por personal de seguridad.

El tono descarado y corrosivo de Trump ha agitado la campaña republicana, aunque muchos de sus seguidores lo ven como alguien sin filtros, pero apasionado y sincero.

Tras la expulsión de Ramos, Trump dijo que no tenía nada contra él y que sólo quería que se adaptara a las normas.

"Estaba fuera de lugar. Habría aceptado preguntas en dos segundos, pero se levantó y empezó a gritar", dijo Trump cuando otro reportero le preguntó sobre el incidente con Ramos.

"No me importa si regresa", agregó.

Ramos volvió, recibió la bienvenida de Trump y procedió a formular una serie de preguntas sobre migración, con lo que inició un tira y afloja con el candidato.

Ramos, con mucho peso entre los espectadores latinos, admitió que choca con Trump por su plan "absurdo" sobre migración, que incluye la deportación de la mayoría de los 11 millones de personas que viven en Estados Unidos de manera ilegal.

"Esto es personal. Cuando está hablando sobre inmigrantes, está hablando sobre mí", había explicado Ramos a CNN el lunes.

Trump también recibió preguntas sobre su polémica con la presentadora de Fox News Megyn Kelly, la moderadora que le hizo duras preguntas durante el debate de precandidatos republicanos el pasado 6 de agosto.

El lunes, Trump recibió críticas intensas por sus tuits y retuits sobre Kelly, a la que llamó "bimbo" (rubia tonta).

Esta diatriba en Twitter llevó al presidente de Fox News, Roger Ailes, a pedir a Trump una disculpa por el ataque "inaceptable" y "molesto".

Trump, sin embargo, contraatacó.

"No me importa Megyn Kelly, pero no me voy a disculpar", dijo.

"Probablemente sea ella la que debería pedirme disculpas a mí, pero simplemente, no me importa".

AFP.