Dos heridos dejó nuevo enfrentamiento entre Policía e indígenas en Cauca

“Llegan unos indígenas a la hacienda La Emperatriz, lanzan artefactos explosivos contra unidades del Esmad de la Policía que se encontraban en el lugar. Logramos controlar la situación, desafortunadamente en esta acción ellos utilizaron un arma de fuego y uno de nuestros uniformados resultó herido con un proyectil a la altura del cuello”, manifestó el coronel Rodríguez.



El uniformado herido fue trasladado a un centro asistencial en Cali donde se recupera satisfactoriamente.



Añadió que un indígena que supuestamente intentaba lanzar un artefacto contra los uniformados resultó gravemente herido, pues le habría explotado en sus manos.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-En al sector de la Calle 94 con Carrera Novena, en el norte de Bogotá, aumenta el trancón por cuenta del cierre de la calzada occidental, para avanzar con las obras del deprimido. Muchos conductores dicen que no estaban informados del cierre.



-La ONG Women’s Link Worldwide, liderada por la abogada Mónica Roa, le pidió a la justicia que juzgue por delitos de lesa humanidad a los responsables de las Farc de haber cometido delitos atroces obligando a sus integrantes a abortar.



-El presidente Juan Manuel Santos se reunió con el canciller de Noruega y con el embajador de Cuba con el fin de buscar maneras de superar el impasse que se generó con las Farc por la reunión de sus delegados y de hombres armados con la comunidad en el corregimiento Conejo en La Guajira. El mandatario insistió en que la guerrilla violó los protocolos autorizados para ese tipo de reuniones pedagógicas.



-La sede de inteligencia de la Policía Nacional, en Bogotá, será el escenario para el encuentro de generales que se cumplirá hoy y mañana para tomar medidas de cara a los recientes escándalos que han sacudido a la institución, y para empezar a pensar en su función en la era del posconflicto.



-A través de un video, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, el máximo cabecilla del ELN, dijo que estuvo presente en la vereda Patio Cemento, en el departamento de Santander, para asistir al homenaje que se le rindió al cura guerrillero Camilo Torres. La Policía del departamento, sin embargo, desmintió al jefe subversivo, argumentando que la topografía que se ve en el video, no corresponde a la zona que dice haber visitado.



-El consejo de ministros evaluará los nuevos recortes en el presupuesto nacional, producto de la disminución de los recursos que le han entrado a la nación como consecuencia de la caída en los precios internacionales del petróleo. El presidente Santos confía en que estas medidas estén en vigencia hasta que pueda haber un aumento del recaudo a través de la reforma tributaria estructural.



-La Policía de Bogotá está revisando las cámaras de seguridad del túnel peatonal de la estación de Transmileno de la Avenida Jiménez, ubicada en el centro de la ciudad, donde una joven de 20 años dijo haber sido atracada y casi violada por un habitante de la calle.



-Un fiscal de la Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario impuso medida de aseguramiento en contra del coronel Jose Luis Narváez Estrada, por el asesinato de dos menores de edad en el año 2006.



-Conalminercol hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que entregue el panorama de riesgo de las minas en condición de inactividad en la Cuenca del Sinifaná, suroeste antioqueño, y así, evitar nuevas tragedias por inundación de los socavones como la reciente que dejó 4 mineros muertos.



-Por los menos 184 muertos deja la ola de atentados ocurridos el fin de semana en las ciudades sirias de Damasco y Homs, según reportan algunas ONGs.



-En Estados Unidos cuestionan la seguridad del servicio de Uber, luego de que se descubriera que uno de sus conductores mató a 6 personas en Michigan desde su vehículo.



-El mercado petrolero, afectado por un exceso de oferta, empezará a volver al equilibrio a partir de 2017, con una gradual alza de precios, indica el hoy la Agencia internacional de Energía (AIE).



-Al menos 20 personas han perdido la vida en Fiyi tras el paso del ciclón Winston, que arrasó el fin de semana ese archipiélago del Pacífico Sur, donde continúa el recuento de víctimas y la cuantificación de daños.



-Un temblor de 6,1 grados se registró esta madruga en la región de Coquimbo, en el centro de Chile, con una profundidad de 31,4 km, según indicó la Oficina Nacional de Emergencia. Hasta el momento no se reportan daños ni personas heridas.



-El técnico José Néstor Pekerman, reconoció que el grupo que le tocó a Colombia para la Copa América Centenario es complicado, pero confía en que logrará una buena actuación... El equipo colombiano enfrentará a Estados Unidos en el partido inaugural el 3 de junio, por el grupo A en el cual están también Costa Rica y Paraguay.



-Este fue el fin de semana más violento de los últimos meses en Barranquilla con 11 homicidios, las autoridades atribuyen los crímenes a venganzas y retaliaciones.



-El fin de semana también dejó cinco muertos entre baleados y torturados hallados en bolsas plásticas en el Valle de Aburrá. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar los móviles de los asesinatos.



-Cúcuta también fue escenario de 7 muertes violentas este fin de semana.