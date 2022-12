Dos personas muertas y 297 lesionadas por uso de pólvora en lo que va de diciembre

El Gobierno mostró su preocupación debido a que la tendencia de quemados por pólvora durante las celebraciones de diciembre en 2016 es igual a la de años anteriores.

Según cifras del Instituto Nacional de Salud, a la fecha hay 2 personas muertas y 297 lesionadas por el uso de pólvora, de las cuales 147 son menores de edad.

Martha Lucía Ospina, directora del INS, lamentó que no exista disminución en la cifra de quemados con respecto a años anteriores. “No hemos logrado que los colombianos cambien su comportamiento”, sostuvo.

Ospina resaltó que de las 297 personas lesionadas, 147 sean menores de edad y lo calificó como “una conducta lamentable”.

Este es el comunicado oficial:

El Gobierno Nacional mostró su preocupación debido a que la tendencia de quemados por pólvora durante las celebraciones de diciembre en 2016 es igual a la de años anteriores.

“No hemos tenido, realmente, ninguna modificación en el comportamiento que año tras año se viene presentando en el país, no hemos logrado que los colombianos cambien su comportamiento”, aseguró Martha Lucía Ospina Martínez, directora del Instituto Nacional de Salud (INS).

Según las cifras del INS, a la fecha hay 2 personas muertas y 297 lesionadas por el uso de pólvora, de las cuales 147 son menores de edad. “Si la tendencia continúa como viene hasta este momento, tendremos alrededor de 1.000 personas lesionadas por pólvora al cierre de las festividades”, advirtió Ospina Martínez.



El viceministro (e) de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Fernando Correa Serna manifestó su preocupación por esta situación e instó a Prender la fiesta sin pólvora.



“No puede ser que todavía tengamos personas lesionadas con pólvora, pero más triste aún que sean 147 menores de edad; realmente no resulta justo con nadie. Ojalá entre todos podamos motivar a los colombianos para que las festividades de navidad se realicen en familia, sin uso de pólvora”, dijo Correa Serna.



Por su parte, el General Jorge Enrique Rodríguez Peralta, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, dijo que la institución ha incautado más de 43 toneladas de pólvora elaborada, transportada y almacenada de forma irregular, cifra que supera en más de 13 toneladas a la incautada durante 2015.



“Le pedimos a todos los ciudadanos que cualquier situación que observen, que afecte la seguridad, especialmente donde se comercialice o se haga uso indebido de pólvora, por favor informen de manera inmediata a la línea 123 para tomar las medidas necesarias”, afirmó el General.



La directora de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ana María Fergusson Talero, explicó que “de los 147 niños, niñas y adolescentes quemados por pólvora, el ICBF ha abierto 107 verificaciones de derechos donde se han encontrado diferentes circunstancias y el restante está en constatación, es decir estamos en contacto con las familias para verificar qué pasó”.



El Gobierno les hizo un llamado a todos los colombianos para que no quemen pólvora en estas fiestas. “Esperamos de corazón que las personas hagan una reflexión y no usen pólvora (…) No compren pólvora y si ya compraron, no la usen, ustedes (los colombianos) pueden hacer la diferencia y cambiar la tendencia”, finalizó Ospina Martínez.