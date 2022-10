Dramático relato de mujer transgénero, víctima de abuso sexual en la Farc

“Fui reclutada cuando tenía 14 años, en esa época yo no me definía como Darla Cristina sino como Cristian Camilo, tuve un suceso de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno, que hoy día estoy dispuesta a perdonar para que otras personas no tengan que pasar por lo mismo”, dijo.



Darla relató que estuve seis meses en las filas de la guerrilla, pero por fortuna pudo escapar.



“Estuve durante el tiempo de la formación, lo que ellos llaman la escuela pero no tuve que estar en combates ni en esas cosas”.



La mujer también reveló que ha tenido que sufrir abusos por parte de las autoridades cuando era trabajadora sexual en Pasto.



“La represión por parte de la Policía y el gobierno local en ese entonces era muy fuerte y hacían una especie de batidas donde querían limpiar un sector del centro de la ciudad y nosotros que éramos mal vistas, nos llevaban a un CAI donde también abusaban de nosotros sexualmente”, dijo.



