Dramático relato de mujer víctima de robo de pelo en Bogotá

Angie Blanco, de 22 años, víctima de robo de pelo, estuvo en Mañanas BLU relatando como sucedió el hecho hace unos días en la localidad de Kenneddy, al sur de Bogotá.



“El 17 de marzo cuando estaba llegando a mi casa dos mujeres se bajaron de un automóvil blanco con vidrios polarizados, una de ellas me amenaza con un cuchillo diciéndome que no gritara, mientras la otra me cortaba el pelo con unas tijeras”, dijo.



La mujer que trabaja en un call center manifestó que todo sucedió a una cuadra de su casa, ubicada en el sector de La Igualdad.



Blanco enfatizó que “nunca he tenido problemas con nadie, no tengo el indicio de que una persona quiera hacerme daño”.



Por su parte la Policía negó la existencia de una banda en la capital del país dedicada a robar pelo, según informó el coronel Aurelio Ordóñez, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá en diálogo con BLU Radio.