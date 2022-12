Dueño de finca que compró esposa de Pretelt dice que fue obligado a venderla

Reinaldo Villalba, quien vendió la finca La Corona que hoy tiene en líos a la esposa del magistrado Jorge Pretelt, aseguró en Mañanas BLU que sí fue amenazado por un hombre que se hacía llamar ‘El Burro”, aunque aclaró que las amenazas no las recibió de los implicados.

“Yo la compre en el año 86, aproximadamente. Yo no se la vendí a Martha. Se la vendí al señor Evelio Díaz, alias ‘El Burro’. Ellos me presionaron para que vendiera esas tierras. Me amenazaron. Llegaron dos hombres y me dijeron que si no la vendía yo, la vendía la viuda”, dijo al afirmar que la vendió en 14 millones.

Agregó que desconoce cómo llegaron las tierras a manos de Martha Ligia Patrón y que la fecha donde sucedieron las amenazas y la posterior venta de la finca se dio “más o menos” en 1994.

“Desde que yo le entregué la escritura al señor Evelio Díaz no volví a saber más de él y hasta la fecha no sé”.

También aseguró que hasta hoy está esperando que le hagan una reparación por estos hechos.

La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio Patrón para el próximo 27 de marzo, para que responda por presunto despojo de tierras a campesinos del Urabá en los predios La Corona y Alto Bonito, entre los años 2002 y 2003.

Según un comunicado, firmado por el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, la señora Patrón habría comprado predios despojados por los paramilitares a familias de la zona para luego venderlos a su esposo, el hoy magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt.