Duque alista directriz para evitar que funcionarios participen en eventos políticos

Fuentes del Gobierno confirmaron que el presidente Iván Duque prepara una directriz para evitar casos como el de la presidenta de la Agencia de Desarrollo Rural, Claudia Ortiz, quien fue suspendida por la Procuraduría por la presunta intervención de un precandidato a la Gobernación de Boyacá en un acto institucional en el municipio de Sativanorte.

BLU Radio conoció que al mandatario le molestó este hecho y buscará, a través de esta nueva normativa, que otros funcionarios eviten participar en eventos públicos donde participen aspirantes a cargos de elección popular.

Sin embargo, será un desafío ya que la figura de “precandidato”, en plena época electoral, no está reglamentada y no es fácil identificarlo en los eventos públicos.



Para ello, se tendrían filtros más estrictos para que los servidores públicos no participen en actividades donde haya invitados con aspiraciones políticas.



