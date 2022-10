Duque celebró apertura de vía Panamericana y dijo que está presto para dialogar

Desde Aracataca, Magdalena, el presidente Iván Duque celebró la apertura de la vía Panamericana, bloqueada hace 27 días, dejando con problemas de comunicación a los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.



El mandatario señaló que es consciente de las deudas sociales con las comunidades indígenas y las minorías, y reiteró que los acuerdos a los que llegó el Gobierno con las autoridades indígenas en el Cauca están en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.



“Quiero expresar mi solidaridad con todos los afectados por los bloqueos, a quienes injustamente terminaron sufriendo con sus empresas y negocios. Lo que se ha logrado por parte del Gobierno es tan claro como lo dijimos siempre. Aquí se trabaja con el PND y no más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones y no más venta de soluciones imposibles cuando se trata del diálogo social. Lo que se ha concluido tiene que ver con lo que está en el PND, con lo que es viable y materializable y lo que debe ser escrutable en el manejo de recursos públicos por parte de la ciudadanía”, señaló Duque desde el Taller Construyendo País en Magdalena.



Añadió que está presto a conversar con las comunidades que se han visto afectadas económica y socialmente por los bloqueos de esa principal vía, y agregó que, de ninguna manera, tomará como solución un diálogo cuando existen vías de hecho.



“Lo dije claramente: cuando se levanten las vías de hecho estaré en el Cauca y en Nariño, quiero seguir manteniendo ese diálogo con los ciudadanos, pero en ningún lugar la presencia del presidente en el territorio es producto ni de amenazas ni de chantajes ni mucho menos de intimidaciones. Soy abierto a hablar, pero en el marco de la legalidad y la Constitución”, agregó.



“Mi mensaje es estar presente con la ciudadanía que se ha visto afectada por estos bloqueos y, por supuesto, no tengo problema con reunirme con la dirigencia de ningún grupo étnico de ninguna organización, pero en el plano de empezar con la legalidad”, concluyó.



