Dura crítica de vicepresidenta Ramírez a Consejo de Estado por fallo de El Nogal

La vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez rechazó tajantemente, en entrevista con BLU Radio, el fallo del Consejo de Estado de Estado que condenó a la Nación por no garantizar la seguridad a los ciudadanos en el atentado al Club El Nogal.



“Quienes han dicho que hay una relación de causalidad entre ese atentado y la quedada de Marta Lucía Ramírez lo han dicho con un interés oscuro. No hay relación de causalidad”, sostuvo la funcionaria, quien además aseguró que sus reuniones en ese club fueron seis meses antes del carro bomba.



“De mi parte siento que nunca he cometido un acto de negligencia que haya lesionado la seguridad de los colombianos”, dijo Ramírez quien reveló que una familiar suya falleció en el atentado perpetrado por las Farc.



Ramírez dijo que no fue escuchada por el tribunal administrativo antes de proferir la sentencia.



“Increíble que a estas alturas de la vida quienes estábamos protegiendo a los colombianos terminemos contra el paredón, yo siento que no tengo nada de qué pedir disculpas”, afirmó tajante.



Reacción frente al referendo



La vicepresidenta calificó como positivos los resultados de la consulta Anticorrupción.



“Para el país es positivo, pero yo creería que las personas comprometidas con esa derrota a la corrupción son muchas más que las que votaron”, sostuvo.

“Hay mucha gente que está dispuesta por lograr realmente una cultura colectiva de protección de lo público”, añadió.



Detalles del accidente



La vicepresidente colombiana también contó detalles del accidente doméstico que sufrió hace pocos días.



“Una tontería: llegué ese día de un consejo de ministros. Llegué a mi casa, me puse la cartera a un lado, mi computador a otro. Abrí mi cartera, saqué las llaves, estaba a un paso y medio de la puerta de mi casa. Cuando estaba sacando la casa me resbalé, estaba mojado el piso. No tuve como protegerme por estar cargando”, reveló Ramírez.



“Me limita mucho el movimiento. Es doloroso, pero qué hacemos. Paciencia, cuidarse físicamente. Pero lo demás muy bien”, agregó.



La vicepresidenta reveló que además que no solo se fracturó la pelvis sino también el hueso sacro.

