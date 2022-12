EE.UU. admite error al bombardear hospital afgano

El bombardeo contra un hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF), que causó 30 muertos en Afganistán, fue producto de una serie de errores ya que tenía como objetivo un edificio controlado por talibanes, según admiten a la prensa militares estadounidenses.



Esas declaraciones se producen horas antes de que se presente este miércoles la investigación realizada por el Pentágono sobre este caso.



El general John Campbell, que dirige a los 13.000 soldados extranjeros de la OTAN en Afganistán y a las tropas de Estados Unidos en este país, hablará en conferencia de prensa a las 14H30 GMT para presentar las conclusiones de la investigación llevada a cabo por el ejército estadounidense sobre el bombardeo del 3 de octubre.



En curso hay otras dos investigaciones, una de la OTAN y otra del ejército afgano.



"Hay una combinación de factores", declaró un responsable del Pentágono, entrevistado por el New York Times, antes de esta explicación oficial.



Dos responsables estadounidenses, cercanos a la investigación, aluden bajo condición de anonimato a una cadena de errores humanos, no respeto de protocolos, y fallos técnicos, informa este diario.



El bombardeo tenía originalmente como objetivo un edificio de los servicios de inteligencia afganos en Kunduz (norte), conquistado por los talibanes. Sin embargo, "los miembros de la tripulación no pudieron utilizar los instrumentos de navegación para localizar su blanco", según el diario.



"A falta de ello, se fiaron de la descripción del lugar (hecha) por las tropas en tierra" y bombardearon "por error" el hospital que se hallaba cerca.



Sin embargo, desde el 3 de octubre la dirección de MSF refuta categóricamente el principio del "error". Su presidenta Joanne Liu incluso afirma que hay "sospechas de crimen de guerra" y exige una investigación internacional independiente, ya que, según dice, no confía en la llevada a cabo por el Pentágono.



Además, como explica a la AFP Kate Stegeman, portavoz de MSF en Afganistán, "no hemos visto el resumen del informe y se nos mantiene en la ignorancia sobre los resultados" de la investigación, llevada a cabo por tres generales de Estados Unidos que no pertenecen al Estado mayor de la OTAN en Afganistán.



AFP.