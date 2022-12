EE.UU. ayudó mucho en mi liberación: misionero acusado de ser de Farc

En entrevista con Blu Radio, Rusell Martín Standal, el misionero norteamericano que fue capturado señalado de ser auxiliador de la guerrilla de las Farc, y horas después liberado, reveló que el Gobierno de Estados Unidos intercedió en su libertad.



“Ellos (el Gobierno de Estados Unidos) mandaron tres personas al juicio y fueron muy amables, ellos ayudaron muchísimo”, comentó el misionero.



Standal también reveló que la investigación en su contra se dio, al parecer, por “declaraciones de unos guerrilleros en la cárcel seguramente buscando algún incentivo”, que lo acusaron de ayudar a las Farc.



Además, manifestó que siempre ha actuado bajo la ley y nunca ha quebrantado los permisos que le entrega el Gobierno colombiano.



“Soy ciudadano americano y como ciudadano americano no puedo estar haciendo contacto con grupos subversivos a menos que tenga permiso oficial y yo no he hecho nada que no haya tenido permiso de las autoridades competentes y por eso es que la Fiscalía no pudo comprobar su caso”, explicó.



El misionero narró que fue traído al país muy chico y que fue secuestrado por las Farc. Tras esa experiencia cruel del plagio, el norteamericano comenzó a trabajar por los derechos humanos y fue así como quiso plasmar su creatividad en la película 'La Montaña' en donde describió la crudeza de la realidad del conflicto armado en Colombia.



En la entrevista con Blu Radio, aceptó que a lo largo de su trabajo ha sido secuestrado 8 veces por grupos armados ilegales de guerrilla y paramilitarismo, mientras que la de esto días fue la segunda captura por parte de la justicia colombiana.