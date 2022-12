EE.UU. está a un paso de declarar "guerra al mundo": canciller venezolana

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó que con la petición del secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, al Congreso para buscar cuanto antes una base legal para el uso de la fuerza contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), el país norteamericano se encuentra a "un paso" de declarar la "guerra al mundo".

Publicidad

"El secretario de Estado está solicitando autorización para declararle la guerra al mundo entero. Ya nosotros lo habíamos denunciado", sostuvo Rodríguez en una entrevista en el canal privado Venevisión.

Kerry junto con el ministro de Defensa, Ashton Carter, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Martin Dempsey, pidieron al Senado aprobar pronto la solicitud del presidente Barack Obama para legitimar la campaña contra el EI, por la que ya se han lanzado más de 2.000 ataques.

Publicidad

El borrador en el que Obama pide autorización establece un límite de tres años al uso de la fuerza militar contra el EI, aunque deja abierta la posibilidad de que este periodo se prorrogue.

Publicidad

La propuesta del jefe del Ejecutivo estadounidense no incluye una limitación geográfica para la actuación contra el grupo yihadista, lo que, para la canciller venezolana, "significa que EE.UU. puede intervenir militarmente, no importa en qué lugar del planeta, no importa qué frontera, no importa qué país".

"Los Estados Unidos están en este momento a un paso de declararle la guerra al mundo entero", recalcó Rodríguez.

Publicidad

Obama aprobó el pasado lunes una orden ejecutiva en la que declaró una "emergencia nacional" por el "riesgo inusual y extraordinario" que la situación de Venezuela representa para la seguridad de EE.UU.

Publicidad

Maduro consideró esa orden "el paso más agresivo, injusto y nefasto que jamás se haya dado contra Venezuela" y ayer solicitó al Parlamento que le otorgue poderes especiales para legislar en materia de paz y seguridad.

La jefa de la diplomacia venezolana calificó hoy la orden de Obama de "gravísima" y aseguró que la "única amenaza que representa (Venezuela) para los EE.UU. es su modelo de democracia participativa, de inclusión, de programas sociales para erradicar la pobreza".

Publicidad

EFE