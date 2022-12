EE.UU. no tiene autoridad moral para descertificar a Colombia: Jesús Santrich

Seusis Pausias Hernández, integrante de las Farc, conocido como Jesús Santrich, se refirió a la posibilidad de que Estados Unidos descertifique a Colombia en materia de lucha contra los cultivos ilícitos, ante el incremento de hectáreas cultivadas, y afirmó que el país avanza en la dirección correcta, con la sustitución como principal estrategia.

"El Departamento de Estado no tiene autoridad moral para descertificar a nadie. Creo que Colombia está haciendo una lucha por la sustitución y el acuerdo de La Habana da una base muy importante para avanzar hacia eso", señaló.

Santrich también expresó su disposición para apoyar la sustitución y "contribuir con el Departamento de Estado en los propósitos de sustitución y que las comunidades que han sido impulsadas por la miseria que han tenido que participar de economías ilegales pueden salir adelante con economías alternativas", precisó.

División en las Farc

El exguerrillero también habló sobre la aparente crisis interna en el recién creado partido político de las Farc, tema sobre el cual indicó qué hay diferencias en algunos aspectos, pero no división.

"No advierto eso, no sé si será que porque soy ciego no alcanzó a ver, pero la única división que hay internamente es en comisiones de trabajo: política, ideológica, de organización, de educación, pero de resto hay una fuerte cohesión alrededor del nombre de Timoleón Jiménez", dijo.

"Antes del Congreso de fundación de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y después, alrededor de 'Timo' y de Iván Márquez hay una cohesión total del movimiento. De parte de ningún Regional del partido ni de parte de nadie dentro de la Dirección, ahí no hay cuestionamiento de ningún tipo", agregó.

Santrich concluyó que en 10 días estaría radicada la solicitud formal ante el Consejo Nacional Electoral para que la Farc tenga personería jurídica.