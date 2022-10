EE.UU. reportará cuentas de colombianos que tengan más de USD50 mil: MinHacienda

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reveló en BLU Radio que Estados Unidos comenzará a reportar las cuentas bancarias de los colombianos que tengan más de 50 mil dólares en las mismas.



“Estados Unidos comenzará a intercambiar información con la DIAN. Toda persona que esté obligada a pagar impuestos en Colombia será reportada por Estados Unidos sobre los estados de sus activos financieros en ese país. Alguien que tenga una cuenta con un monto superior a 50 mil dólares será reportado”, explicó.



El jefe de la cartera de Hacienda explicó que únicamente serán reportados los estados financieros, más no los bienes inmuebles.



“Es esencialmente actividad en el sector financiero”, dijo.



El ministro agregó que, por este año, la penalidad por no declarar activos será por 13%, pero que a partir del próximo año la misma será del 170%.



“La persona que no lo legalice y que no lo declare, ahora tiene la posibilidad de hacerlo pagando una penalidad del 13%. Si no lo hace y los Estados Unidos lo reporta, la Dian recibe esa información y podría tener multas hasta del 170% del valor de los activos que no declaró”, puntualizó.