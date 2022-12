Ejército ve viable reglamentar objeción de conciencia para servicio militar

El general Jorge Eliecer Suárez, jefe de reclutamiento del Ejército, expresó que ve viable el proyecto de ley de la senadora Viviane Morales que busca clarificar las razones bajo los cuales un joven puede apelar a la objeción de conciencia para no prestar el servicio militar. (Vea también: MinDefensa presentará proyecto de ley para modificar el servicio militar ).



“Lo vemos viable, no tiene ningún inconveniente porque estos jóvenes si se declaran objetores de conciencia tienen que demostrar ante la autoridad que definitivamente tienen argumentos para no prestar el servicio militar”, dijo.



Agregó que este año se han presentado 145 objeciones de conciencia, todas relacionadas con la religión. (Vea también: Gobierno analiza implantación de servicio militar social obligatorio ).



“De esas 145 hemos fallado 12 a favor de esos ciudadanos y 143 en contra porque no allegan los documentos que demuestran que hacen parte de una iglesia, especialmente una iglesia cristiana”, indicó.



El proyecto de la senadora Morales busca también que se reglamente la objeción de conciencia en temas relacionados con aborto y eutanasia.