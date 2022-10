El amor ya no es una razón para tener sexo, revela estudio en EE.UU.

no está el amor por la pareja.

Al respecto, el sexólogo Jorge Mario Karam manifiesta que hay que revisar estas cifras con detenimiento y que por ahora se podría entender que “la sexualidad se ha casualizado”.

El especialista aclaró que se debe tener en cuenta que los norteamericanos tienen un concepto de amor muy amplio y por esto ellos “aman cualquier cosa y su asociación de sexo con amor” se complica.

Sin embargo, añade Karam, este estudio devela que en la sociedad contemporánea empieza a encontrarse que el amor ya no es la chispa que lleve a tener relaciones sexuales.

Por último precisa que “el amor ha tenido una dinámica tan amplia que a veces no se denota que esta siendo parte ahí” de la relación sexual. “En las 237 razones no se expone el amor como causa fundamental pero eso no quiere decir que en esas causas el amor no esté ahí asociado”.