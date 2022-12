El Catatumbo, donde habría sido secuestrada Salud Hernández, es tierra de nadie

Salud viajó desde mediados de la semana pasada a la convulsionada zona de El Tarra, en el Catatumbo, en Norte de Santander, en donde venía adelantando una investigación periodística sobre los cultivos ilícitos en la zona.

Publicidad

Durante su labor, en la zona hubo gran revuelo por la desaparición de dos jóvenes, hecho que incluso ella reportó en Twitter diciendo: "Sigue el paro en El Tarra por los dos desaparecidos. No podemos salir de la población. Hasta q no sepamos qué pasó con ellos, no lo levantan".



Luego, como es su costumbre, Salud compartió con la población, almorzó con una religiosa y aparentemente se fue hacia una zona en la que estaban algunos integrantes del ELN para pedir que le devolvieran unos documentos y algunos elementos para su trabajo periodístico y desde ese momento no se tienen noticias de ella, exactamente desde el sábado en horas de la tarde...

Altas fuentes de las fuerzas militares confirmaron anoche a BLU Radio y a Noticias Caracol que Salud Hernández estaría secuestrada por el ELN, de hecho es la misma versión que tiene el periódico español El Mundo, medio para el que trabaja la reportera.

Publicidad

Sin embargo, ni el presidente Santos ni el Ministerio de Defensa confirman oficialmente esa información y se limitaron a decir lo siguiente: Santos trinó: "Ordené a Fuerza Pública prioridad y dedicación para establecer el paradero de la periodista @saludhernandezm".

Publicidad

El Ministerio en un comunicado que no dice mucho, señala que Salud se fue sin protección a la zona, que el Gaula está trabajando en el asunto y que hay presencia de fuerzas especiales en la zona.

En la zona donde desapareció Salud delinquen el reducto del EPL del abatido ‘Megateo’, el ELN y las Farc, además de otras bacrim y es una de las regiones de Colombia con mayor crecimiento de hectáreas de cultivos de hoja de coca.

Publicidad

Hoy el Catatumbo es tierra de nadie y tristemente lo recordamos con lo que podría ser el secuestro de una colega.