Santiago Castro , director de la Aeronáutica Civil, fue claro al decir que los problemas meteorológicos no caben en la aerolínea para justificar las demoras de más de cinco horas que se presentan en Bogotá.

“Sí ha habido problemas de meteorología pero eso no explica el alcance de las demoras, no hay tripulaciones de respaldo, los retrasos son de cuatro o cinco horas y no hay relación con la meteorología”, aseguró en Mañanas BLU.

Anunció que si se comprueban fallas de atención la Aeronáutica Civil tomará medidas de sanción y pidió a la aerolínea Avianca decir por qué son las demoras si las otras aerolíneas no presentan el inconveniente.

