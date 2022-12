El debate: ¿Pinzón abandona el Ministerio de Defensa por la puerta de atrás?

Tras la salida de Juan Carlos Pinzón como jefe del Ministerio de Defensa, panelistas de Blu Radio analizan la gestión del saliente ministro y el nombramiento de Luis Carlos Villegas como nuevo jefe de esta cartera. (Lea también: Dejamos unas Fuerzas Armadas más fuertes: saliente MinDefensa Juan Carlos Pinzón )

Felipe Zuleta: Si le cabe alguna duda de que el nombramiento de Villegas es para preparar a las Fuerzas Militares para ablandarlos para el posconflicto se equivoca, porque para eso viene Villegas.

Ya Pinzón dejó preparado todo el tema del fuero militar. Además, defendió a las Fuerzas Militares como tal vez nadie en el pasado, pero Villegas llegará para prepararlos para el posconflicto y es nuevamente Santos apostándole a lo que le queda de gobierno con un ministro de Defensa que le va a ayudar a manejar las Fuerzas Militares si se llega a firmar un acuerdo con las farc. (Lea también: Luis Carlos Villegas, nuevo Mindefensa; Pinzón, a la embajada de EE.UU. )

Vanessa de la Torre: Pinzón siempre ha tenido buena relación con el presidente Santos pues fue su viceministro, pero era una rueda floja dentro de lo que quiere el gobierno en el proceso de paz. Fue el único que se opuso abiertamente al tema del glifosato, tuvo que votar por el apoyo porque el gabinete por totalidad votó por el apoyo del tema, pero siempre era el ministro que terminaba aclarando lo que el presidente estaba diciendo.

Ricardo Ospina: Esa era la parte que jugaba en su papel, él no era una rueda suelta sino que jugaba un papel duro con las Farc. La mesa no podía hacerlo, el presidente tampoco, tenía que hacerlo el ministro de Defensa

Nicolás Uribe: A Pinzón toca reconocerle un papel en un momento muy difícil, pues era la interpretación de un sector de la opinión que veían a Pinzón como rueda suelta, pero evidentemente Colombia todavía cuenta con retos enormes en materia de seguridad y requiere de la presencia y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares para garantizarle la seguridad y la vida a 47 millones de colombianos.

Desde esa perspectiva, independientemente del cambio y de lo que significa, creo que hay que hacerle un reconocimiento a Pinzón por el trabajo que hizo, desde el punto de vista legal, constitucional y político manteniendo ese discurso de fuerza. (Lea también: Villegas dice estar complacido en seguir ayudando a Colombia desde nuevo cargo )

Juan Lozano: Pinzón, que sinceramente tiene espíritu militar, sale un poco por la puerta de atrás por más que se aplaudan algunos de sus logros y declaraciones, porque las voces de Pinzón terminaron siendo sepultadas por los hechos; no logró sacar adelante lo del glifosato, no logró resolver los problemas de bienestar de la fuerza pública, hay una sensación en el país de deterioro de la seguridad, de hecho no hay problema más grave en Colombia que la inseguridad en nuestras grandes ciudades, la extorsión volvió a campear en Colombia, son muchos los territorios en que parece que las Farc hubieran vuelto.