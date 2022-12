El deseo de paz es fundamental: padre Federico Lombardi

En diálogo con Blu Radio, el portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi, aseguró que no tiene información sobre una eventual reunión del papa Francisco con los equipos negociadores del Gobierno y las Farc en La Habana durante su visita a Cuba que se desarrollara entre el 19 y 22 de septiembre.



Sin embargo señaló que existe una clara preocupación del papa Francisco por los conflictos que azotan al mundo (Lea también: Visita del papa a Colombia contribuirá al proceso de paz: cardenal Piacenza ).



“El papa habla frecuentemente de una Tercera Guerra Mundial por partes, no como las dos precedentes, sino que hay tensiones divisiones y conflictos, el deseo de paz es fundamental”, dijo Lombardi a Blu Radio.



El padre Lombardi destacó el mensaje del papa Francisco entregado en Ecuador sobre la “cultura del descarte” que por intereses económicos donde la sociedad se ha degradado la sociedad y no hay interés en el prójimo por los intereses y ambiciones personales.