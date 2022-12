El drama que vive una familia por muerte de exporrista de Santa Fe en Argentina

Alberto Patiño, padre de la joven que falleció en Argentina, relató, en conversación con BLU Radio, qué sucedió con su hija y cuáles son los impedimentos para repatriar el cuerpo a Colombia.

“Salieron el domingo en la noche, una señora tomó el vehículo irresponsablemente después de un largo día de trabajo. Luego me llamó y dijo que había tenido un microsueño, que había tratado de volver a la carretera y no pudo controlar el carro, derrapó y dio vueltas”, contó.

“En ese momento mi niña salió expulsada. Tengo entendido que buscaron ayuda de una ambulancia, pero tardaba entre 3 o 4 horas, una eternidad. Posteriormente la trasladaron al hospital multizonal de Mar del Plata, donde entró en coma”, añadió.

Patiño, conmovido, añadió que mientras él viajaba a Argentina, su hija Laura falleció.

“El sábado, cuando iba para Argentina, la mamá de la niña me llamó para decirme que no me había esperado, se había ido. Desde ese día hemos tenido la peor pesadilla porque no hemos encontrado la ayuda idónea para repatriar el cuerpo (…). Estoy perdiendo la fe”, narró.

Asimismo, el hombre contó la interminable cantidad de trámites que han hecho para realizar la repatriación, pero el mayor problema es la decisión del juez que lleva el caso, quien no autoriza la salida de la colombiana de ese país.

“Este miércoles nos mandaron a firmar una autorización para que el señor de la funeraria pudiera seguir con los trámites, hoy nos tocó legalización, fuimos y se la enviamos al fiscal del caso. Entonces toca esperar a ver qué decisión toma por si necesitan a la niña para una futura investigación”, afirmó.

De igual forma, el padre de la joven le dijo a BLU Radio que el costo para la repatriación del cuerpo es de 4.500 dólares. Es decir, alrededor de 15.300.000 pesos.

“Esto se ha convertido en un gasto de 4.500 dólares en total, sin contar los gastos que hemos tenido acá. Nos han ayudado los amigos de mi hija”, aseguró, dejando saber que aún no tienen todo el dinero.