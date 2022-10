El dramático relato de un hombre que se salvó de morir en la tragedia en Mocoa

César Andrés Cabal, un humilde hombre oriundo de Buenaventura y quien llegó a Mocoa hace año y medio escapando del conflicto armado, nunca se imaginó que allí se encontraría con otra tragedia.



César es uno de los tantos damnificados tras la emergencia que enluta no solo a Mocoa sino a todo el país. Él se encontraba en su casa cuando de repente fue sorprendido por la avalancha que hasta el momento ha dejado cientos de muertos, varios heridos y una huella de tristeza imborrable en esta hermosa ciudad del territorio nacional.



“Me arrastró el río, pero no me dejé ganar” indicó el hombre al contar cómo logró salir vivo de esta terrible tragedia.



Según cuenta, fue arrastrado por la avalancha por casi 300 metros, “dos palos se me atravesaron y ahí logre encaramarme en un árbol alto”, aferrándose a este como a su propia vida.



Herido y con el luto en su alma, espera a ser atendido por los médicos, mientras acompaña a sus amigos en la búsqueda de familiares.



“No tengo donde pasar la noche” agregó, siendo esta la incertidumbre de cientos de personas que lo han perdido todo en este desafortunado hecho.



