"Él escuchó un ruido que no le gustó": familia de víctima de accidente aéreo

Minutos antes de despegar desde el aeropuerto de Guaymaral, en el norte de Bogotá, Juan Natera Mendoza les confesó a su esposa y a sus hijos que se sentía muy nervioso por la avioneta en la que viajaría al Putumayo a atender una contingencia.

El atlanticense de 70 años tenía miedo a pesar de que pasaba volando de un lado a otro y había dedicado 44 años de su vida al mantenimiento de helicópteros. Su hija, Lizeth Natera, cuenta que precisamente fue su experiencia la que lo alertó de que algo pasaría.

"Mi papá me mandó la foto de la avioneta y era muy pequeña, no se veía como la aeronaves en las que él siempre viajaba, y le dijo a mi mamá que estaba muy asustado porque él no sabía cómo eran los mantenimientos", narró Lizeth.

"Él lo presentía, algo no le gustaba y cuando empezó a prender o a mover las cosas en el avión, escuchó un ruido que no le parecía bien y se lo dijo a mi hermano", agregó.

Al poco tiempo de despegar, la avioneta se accidentó y sus cuatro ocupantes, incluido Natera, perdieron la vida.

