El Estado no debe pagar abortos, según el senador José Darío Salazar

al tratarse de una “práctica de muerte”.

Afirmó que el Partido Conservador lo que pide es que se cumpla el fallo del Consejo de Estado, que anuló el decreto 4444 del 2006 que dicta ordena el aborto en los tres casos se debe hacer en los hospitales del Estado con recursos estatales.

“No hay mandato porque no es un servicio que promueva la salud y las personas que quieran hacerlo deben pagarlo de sus bolsillos. No estamos desconociendo el fallo así no lo compartamos. El aborto es una práctica de muerte.

“Cuando una mujer está en riesgo de salud hay que tratar de salvarla junto al niño. No hay prueba de que se deba matar al bebé”, agregó.