El Fiscal caza una nueva batalla con el Procurador por visita a La Haya

Haya para que la Corte Penal Internacional intervenga frente a una eventual impunidad en el marco del proceso de paz.

Tanto el fiscal Eduardo Montealegre como el magistrado Leonidas Bustos de la Corte Suprema de Justicia, criticaron la solicitud presentada por el procurador Ordóñez Maldonado ante el tribunal internacional.

“El procurador no puede partir de descalificar a la justicia Colombia, todavía no podemos decir que nuestra justicia transicional viola el acuerdo de Roma porque no se ha elaborado la ley estatutaria”, aseveró Montealegre desde Paipa.