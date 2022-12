El fiscal es igual a Maduro, inventa fantasmas para distraer: Viviane Morales

Maduro, y señaló que se inventa fantasmas para distraer la opinión pública.



Las declaraciones de Morales son en respuesta a los señalamientos del jefe del ente investigador en el diario El Tiempo en los que aseguraba que había encontrado una entidad apoderada por el caos administrativo.



Morales, quien entregó el cargo a Montealegre, salió al paso y dijo que la gestión de ella conto con el 70 por ciento de aprobación, mientras que la actual administración de la entidad solo es probada en un 30 por ciento.



Agregó que “si él encontró algo en la gestión mía, él era el llamado a investigar, han pasado tres años y el señor fiscal no ha dicho nada porque no tiene qué denunciar”.



Morales invitó a Montealegre a dar explicaciones sobre en qué se ha invertido un billón de pesos que le fue entregado al ente investigador, además consideró necesaria una rendición de cuentas por “el carrusel de contratos con periodistas, magistrados exmagistrados”.



La senadora por el Partido Liberal, consideró que la contratación externa que se ha dado por la Fiscalía, no es consecuente con la nueva estructura planeada para la entidad, ya que al interior del ente investigador hay personal idóneo que puede cumplir con esas funciones, además, “esta conducta pone en riesgo la reserva sumarial de ese tipo de tareas”.