¿El Gobierno pudo haber evitado el paro cafetero?

de café, Nicolás Uribe y Aurelio Suárez analizan si el gobierno Santos hubiera podido evitar las vías de hecho a las que acudieron los manifestantes.

Para Nicolás Uribe, “lamentablemente el país tiene dificultades institucionales para conducir las políticas públicas” y el diálogo no fluye correctamente entre el Gobierno y las necesidades de los ciudadanos, que terminan obligándolo a resolver.

“Aquí no hay paro donde no se complique la vida de los demás”, y el paro no debe ser la manera de gestionar las dificultades de las comunidades.

Por su parte, Aurelio Suárez afirma que “hay un teléfono roto entre la ciudadanía y las instituciones, no hay ningún Gobierno que haya fracasado más en el diálogo social que este”.

Según Suárez, el paro cafetero no inició con las marchas actuales, se inició en agosto de 2012, pero el gobierno se burló de ellos y los convocó a radicalizar la protesta.

Sin embargo, reconoce que la opción del presidente Santos de enviar a los ministros a las regiones “es el camino correcto, pero ¿a qué precio? 10 días de paro que se pudieron evitar”.