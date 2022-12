El Gobierno se para en la raya ante pelea de la contralora y el fiscal

están haciendo quedar mal al Gobierno en temas de conveniencia, tolerancia y respeto.

Después de un evento en el que la condecoraron los notarios, Sandra Morelli respondió a la declaración en la que Eduardo Montealegre la acusaba de mentirosa, por las pruebas presentadas en sus denuncias.

Montealegre “responde a un estado anímico y no tiene contenidos, no se refirió a ningún folio ni expediente del proceso, así no puedo responderle al reproche”, comentó Morelli.

Desde Cartagena, Eduardo Montealegre había respondido duro a las acusaciones que hizo la contralora ante la Cámara de Representantes por el supuesto dinero que recibió el fiscal de parte de SaludCoop.

