El marco de los 180 días para la entrega de armas se mantiene: Sergio Jaramillo

En una carta dirigida al representante del secretario general de las Naciones Unidas para el proceso de paz, Jean Arnault, las Farc aseguran que por la demora en las zonas veredales “aparece como una necesidad la recalendarización del proceso de dejación de armas”.

A propósito, el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, le respondió a la guerrilla recordando que todo está acordado.

“Las Farc no estaban en las zonas, ergo no podían entregar las armas de acompañamiento en las zonas, pero el marco de los 180 días se mantiene, no ha estado en discusión y eso fue lo que discutimos en la mañana de este martes”, enfatizó Jaramillo.

En ese sentido, enfatizó en que las fechas de entrega de armas no se modificarán.Finalmente, manifestó que no hay que prestarles atención a los rumores ni a la carta enviada por la guerrilla “sino a lo que se ha conversado en el mecanismo de verificación”.