“El muerto pude haber sido yo”: dueño de perro al que piloto le disparó

Arturo Isaza, dueño del perro al que el piloto colombiano Juan Sebastián Toro le disparó en Bogotá, aseguró en diálogo con BLU Radio que el joven en un principio lo “embistió” con su camioneta pisándole un pie y golpeándole la pierna con una llanta, por lo que decidió reaccionar verbalmente, pero que nunca el perro lo agredió.



Además, dijo que en esa discusión el muerto pudo haber sido él.



“Veo que hay un altercado con mi hermana, que está siendo grosero este señor. Yo lo incrimino porque le digo que no sea grosero con ella, que respete a la gente y demás. Él la emprende contra mí y con la camioneta da reversa y me embiste con la camioneta atropellándome. Me alcanza a machucar un pie y a golpearme con una llanta en una pierna. Cuando él le dispara me ha podido disparar a mí y el muerto hubiera podido ser yo”, relató.



Isaza narra que al reaccionar manoteó la camioneta sobre el capó del vehículo que conducía Toro, mientras tomaba al perro del collar. Dijo que la veterinaria dictaminó que la bala le entró al perro por el lomo, lo que, según él, significa que el perro tenía las cuatro patas en el piso y asegura que en ningún momento tuvieron contacto físico con el señor.



El dueño del perro afirmó que “no hay ninguna justificación para que el señor se salga en un barrio residencial con un arma a disparar. Así diga que yo soy muy agresivo con las palabras, pero nunca fui agresivo físicamente, y eso no justifica de ninguna manera que haya hecho eso”.



Isaza señaló que tiene incapacidad de 15 días de Medicina Legal que lo remitió a su EPS para que le realicen los exámenes correspondientes por las lesiones que supuestamente sufrió. En cuanto al tema legal, presentarán una denuncia con asesoría de un abogado.