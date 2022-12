El ojo crítico de María Jimena Duzán y Jorge Londoño frente a las presidenciales

presidenciales a un mes de las votaciones.

“Son unas elecciones distintas a las que hemos tenido porque no suscitan tanto interés la candidaturas entre los votantes (…) ha surgido una persona nueva en este baloto de candidatos que es Enrique Peñalosa, es una especie de enigma porque no ha hecho campaña. Parecería que está chupando todo lo bueno del santismo y no estuviera recordando su paso por el uribismo. Vamos a ver si no se desinfla cuando empiece campaña”, aseguró la columnista.

Por su parte Jorge Londoño hizo énfasis en los números que arrojan las encuestas. “De acuerdo a nuestras mediciones el presidente Santos ha mostrado un leve descenso en la intensión de voto, finalizando año estaba en 36% y en la encuesta de marzo tenía el 33%; lo que muestra de alguna manera la necesidad de ir a una segunda vuelta”.

“En cuanto a quién sería el compañero de Santos en esa posible segunda vuelta nuestra encuesta muestra una diferencia muy cercana entre el lote perseguidor, nos salió Óscar Iván Zuluaga con un 16%, Enrique Peñalosa con un 11% y Marta Lucía Ramírez y Clara López con 9%; esos son apenas 7 puntos de diferencia entre el segundo y el quinto que se mueven significativamente. En estos momentos todavía no se puede decir quién sería el candidato”, agregó.